Une délégation américaine a rencontré la présidente Tsai Ing-wen

Une délégation informelle envoyée à Taïwan par les Etats-Unis a rencontré lundi la présidente sortante Tsai Ing-wen, deux jours après l'élection de son successeur Lai Ching-te et dans un contexte de pressions croissantes de la Chine, a constaté un journaliste de l'AFP.

Composée de l'ancien conseiller à la Sécurité nationale Stephen Hadley, de l'ex-secrétaire d'Etat adjoint James Steinberg et de la présidente de l'Institut américain à Taïwan Laura Rosenberger, la commission a prévu de rencontrer "une série de personnalités politiques de premier plan" avant de quitter Taïwan mardi.

"Votre visite est très significative", a salué la présidente, car "elle démontre pleinement le soutien des Etats-Unis à la démocratie taïwanaise et souligne le partenariat étroit et solide entre Taïwan et les Etats-Unis".