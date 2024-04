Une des dernières humanitaires présentes à Gaza raconte les conditions de vie des habitants

300.000 Gazaouis sont actuellement pris au piège, sans ressources suffisantes. Nous avons pris contact avec l'UNICEF et avons pu parler avec l'une des dernières humanitaires présentes sur place. Elle constate que la situation humanitaire est plus que critique. "Il y a un manque d'eau et de nourriture dans la réserve ainsi que tous les éléments de base pour survivre", dit Tess Ingram, membre de l'UNICEF à Gaza. "Un abri, des médicaments, des vêtements, de la nourriture, de l'eau,... Tout ce que nous faisons, c'est d'essayer d'apporter autant d'approvisionnement que possible et de le distribuer aux personnes qui en ont besoin."

Une situation plus que désastreuse, Tess Ingram affirme que les enfants sont exposés à de graves dangers physiques mais aussi émotionnels. "Je suis allé à l'hôpital aujourd'hui, où j'ai rencontré des familles et des enfants", dit-elle. "Il y a deux semaines, une jeune fille de quatorze ans, Jenna, était à l'hôpital. Le mur s'est effondré sur elle, sa cousine et sa mère. Sa cousine de dix ans a été tuée. Jenna et sa mère ont dû se faire amputer le bras. Aujourd'hui, quand je l'ai rencontrée, elle ne parlait pas. Elle était encore en état de choc et elle est déprimée."