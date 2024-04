Une femme trans accuse le fast-food qui l'employait de discrimination de genre

C'est en tant qu'homme, et sous le prénom masculin qui lui avait été donné à la naissance, que Syntia avait été embauchée en septembre 2022 par ce McDonald's, situé à une quarantaine de kilomètres d'Angers. Elle était à l'époque en transition de genre mais toujours un homme pour l'état-civil, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.

Son employeur refusait d'utiliser son prénom féminin et lui reprochait d'être trop maquillée: une jeune femme trans qui travaillait dans un restaurant franchisé McDonald's a demandé lundi au conseil de prud'hommes d'Angers de reconnaître qu'elle avait été victime de "discrimination de genre" et de harcèlement.

Début janvier 2023, en retard après un rendez-vous médical, elle décide de se rendre directement à son travail avec des vêtements féminins, des faux seins et du maquillage, expliquant avoir senti une certaine "bienveillance" de la part de son entreprise et de ses collègues.

Mais très rapidement, Syntia dit avoir été en butte à des remarques et des pressions. Fin janvier 2023, elle est convoquée à "un entretien de recadrage" durant lequel on l'appelle par son prénom masculin et on lui demande de ne plus se maquiller, a déclaré à l'audience son avocate, Me Gwénola Vaubois.

"On lui demande d'atténuer son maquillage, pas de l'enlever", en vertu d'un règlement intérieur qui prescrit "pour tout le monde" un "maquillage léger et discret", a réagi l'avocat du restaurant, Me Pascal Landais.