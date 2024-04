Une flotte internationale d'aide civile pour défier le blocus israélien de Gaza

La Coalition internationale de la flottille de la liberté ("Freedom Flotilla Coalition") prendra la mer en avril avec plusieurs navires pour défier le blocus "illégal et inhumain" de la bande de Gaza, imposé par Israël, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué. La flotte transportera 5.500 tonnes d'aide humanitaire et des centaines d'observateurs internationaux des droits humains.

"Cette expédition d'avril 2024 consiste à nouveau en une mission d'urgence, car la situation à Gaza est désastreuse", a souligné la coalition. "Le temps presse. En effet, les experts prévoient que la famine et la maladie pourraient faire encore plus de victimes que les bombardements."

Selon l'Organisation des Nations unies (Onu), la famine est imminente dans le nord de la bande de Gaza et risque de s'étendre à l'ensemble de l'enclave assiégée. Celle-ci plongerait la majorité des 2,2 millions d'habitants dans la crise alimentaire la plus vaste et la plus grave du monde.