Une proposition de trêve "très généreuse" au Hamas, selon le ministre britannique des Affaires étrangères: une réponse est attendue

"Une offre très généreuse de cessez-le-feu de 40 jours, de libération de milliers de prisonniers palestiniens en échange de la libération de ces otages" a été faite au mouvement islamiste palestinien, a déclaré M. Cameron devant une réunion du Forum économique mondial. Une délégation du Hamas était attendue en Egypte lundi où elle devrait répondre à la dernière proposition des médiateurs en faveur d'une trêve à Gaza associée à la libération d'otages, après bientôt sept mois de guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

"J'espère que le Hamas acceptera cet accord et, franchement, toute la pression du monde et tous les yeux devraient être braqués sur lui aujourd'hui pour lui dire d'accepter cet accord", a déclaré M. Cameron.

Il a ajouté que le cadre proposé conduirait à un "arrêt des combats que nous voulons tous voir, si désespérément". L'Egypte, le Qatar et les Etats-Unis tentent depuis des mois de négocier un accord entre Israël et le Hamas, et une récente dynamique semble suggérer un nouvel élan en faveur de l'arrêt des combats. Le ministre britannique des Affaires étrangères a par ailleurs plaidé en faveur d'un "horizon politique pour une solution à deux Etats", avec une Palestine indépendante coexistant avec Israël.

"Les responsables (de l'attaque) du 7 octobre, les dirigeants du Hamas devraient quitter Gaza et il faudrait démanteler l'infrastructure terroriste à Gaza", a-t-il dit. "Il faut que le peuple palestinien ait un avenir politique, mais il faut aussi que la sécurité d'Israël soit assurée, et ces deux éléments doivent aller de pair", a-t-il conclu.