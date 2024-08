Venezuela: l'opposition veut "continuer la bataille" avec une grande mobilisation

"C'est extrêmement dangereux, mais ici tout le monde doit continuer la bataille et garder sa force", a lancé vendredi la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado lors d'une interview sur les réseaux sociaux.

L'opposition vénézuélienne, qui a appelé à des rassemblements à travers le pays et à l'étranger samedi pour revendiquer la victoire à la présidentielle de fin juillet, exhorte les Vénézuéliens à "continuer la bataille" contre le président Nicolas Maduro, proclamé vainqueur, dont les partisans vont aussi manifester.

L'opposition, qui n'a jusqu'à présent organisé qu'une seule mobilisation, le 3 août, a appelé à de grandes manifestations dans tout le pays mais aussi dans plus de 300 villes à l'étranger.

L'annonce de la réélection de M. Maduro pour un troisième mandat a provoqué des manifestations spontanées, avec un bilan de 25 morts, 192 blessés et 2.400 arrestations de source officielle.

"Tout ce qui reste au régime (...) se sachant à nu", ce sont "mensonges, répression, violence et démoralisation. La démoralisation est la stratégie du régime", dit l'opposante qui vit dans la clandestinité depuis une quinzaine de jours.

Lors de la mobilisation début août, Mme Machado était arrivée en camion puis, au terme de celle-ci, avait enfourché une moto pour disparaître rapidement.

La manifestation de samedi est "très importante. Ce sera un jour historique (...) il s'agit d'unir tout un pays (...) nous avons uni un pays et demain c'est l'heure. Il n'y a pas de retour en arrière possible et nous allons aller jusqu'au bout ensemble", a-t-elle ajouté, appelant à se rendre aux manifestations en famille.

Le pouvoir a pour sa part prévu une "Grande marche nationale pour la paix et en soutien à la victoire de notre président Nicolas Maduro" dans l'après-midi à Caracas.