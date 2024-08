Nigeria: 20 étudiants en médecine kidnappés dans l'est du pays

Vingt étudiants en médecine, qui se rendaient à une convention médicale, ont été enlevés cette semaine dans l'est du Nigeria, pays miné par le fléau des enlèvements contre rançon, selon des sources policières et universitaires.

L'Association nigériane des étudiantes en médecine (Nimsa) a appelé "au calme" et assuré que la situation était "sous contrôle", via son compte X.

Le Nigeria est confronté à une résurgence importante des enlèvements à cause de la sévère crise économique que connaît le pays et qui pousse de plus en plus de Nigérians vers la criminalité.