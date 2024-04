Washington évoque de possibles sanctions contre une unité de l'armée israélienne

"Et lorsque nous menons ces enquêtes (...), cela prend du temps. Cela doit être fait très soigneusement, à la fois en matière de collecte des faits et de leur analyse, et c'est exactement ce que nous avons fait. Et je pense qu'il est juste de dire que vous verrez les résultats très bientôt", a-t-il poursuivi.

D'après des médias américain et israélien, l'unité en question est le bataillon "Netzah Yehuda", formé en grande partie de soldats ultra-orthodoxes.

M. Netanyahu a promis d'agir "par tous les moyens" contre d'éventuelles sanctions visant des soldats israéliens.