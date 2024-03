Yémen: trois morts dans une nouvelle attaque de navire par les Houthis

Ces insurgés yéménites, proches de l'Iran, ont multiplié ces derniers mois les attaques en mer Rouge et dans le Golfe d'Aden, passages maritimes majeurs pour le commerce mondial.

"Le missile a touché le navire et l'équipage a fait état de trois morts, d'au moins quatre blessés, dont trois sont dans un état critique, et de dégâts importants", a ajouté l'armée.

Mercredi vers 08H30 GMT, un missile balistique antinavire a été lancé depuis les territoires contrôlés par les Houthis au Yémen vers le True Confidence, un vraquier battant pavillon de La Barbade et contrôlé par des intérêts libériens, a expliqué le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un communiqué.

Disant viser les navires qu'ils estiment liés à Israël ou à ses alliés, notamment américain et britannique, ils affirment agir en soutien à Gaza, territoire palestinien bombardé et assiégé par Israël.

Dans un communiqué sur les réseaux sociaux, le porte-parole militaire des Houthis Yahya Saree a affirmé que le "True Confidence" avait été touché par "des missiles" après "le rejet par l'équipage de messages d'avertissement".

Plus tôt dans la journée, des agences de sécurité maritime avaient signalé qu'une attaque avait visé et endommagé ce vraquier au large d'Aden, au sud du Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, en guerre depuis près d'une décennie.

L'agence UKMTO, dirigée par la marine britannique, avait précisé que l'équipage avait dû abandonner le navire.