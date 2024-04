Une motion votée à l'unanimité au conseil provincial du Brabant wallon

Des représentants de DéFi, des Engagés et du MR ont interpellé le collège provincial, soulignant les problèmes provoqués par ces travaux pour les navetteurs du Brabant wallon, vu la fermeture du tourne-à-droite vers Waterloo. Le chef de file Écolo, lui, a précisé que les Verts soutiendraient la motion, la trouvant mesurée, avec le mérite d'appeler à la mise en oeuvre de la Communauté métropolitaine prévue dans la sixième réforme de l'État.

"Il est essentiel que les personnalités et autorités compétentes prennent conscience de l'impact profond et croissant de la situation actuelle sur la vie quotidienne, sur l'économie et sur notre bien-être. Nous ne pouvons plus tolérer les incohérences dans la gestion de cette crise de mobilité. Il est temps d'agir de manière décisive et coconstruite pour mettre en place des solutions viables à long terme et nous espérons que nos recommandations seront sérieusement prises en compte, et rapidement mises en œuvre. Je ne peux vous cacher ce soir mon profond sentiment d'exaspération face à ce manque de respect manifeste de la Flandre pour le quotidien de ces dizaines de milliers de navetteurs. Face à cela les autorités bruxelloises et wallonnes nous renvoient leur renoncement devant cette politique du fait accompli", a commenté le président du collège provincial du Brabant wallon, Tanguy Stuckens (MR).