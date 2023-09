Des gens du voyage s'installent sur le terrain d'Alexia et Cédric, qui vont perdre leur récolte: ils dénoncent tous l'inaction des politiques

Elle avait un accord pour s'installer dans une parcelle, mais pas dans l'espace situé juste à côté. Etant donné le nombre de caravanes, le groupe déborde sur la prairie de Cédric Vannieuwenhoven et Alexia Baele. "Vous avez une bande de dix mètres de large qui fait tout le tour de la terre. Ici il ne restera pas grand-chose dans un mois", réagit Alexia Baele.

La présence des gens du voyage impacte les agriculteurs. "On n'a aucun revenu qui en ressort, que du contraire. On doit à nouveau sortir de l'argent pour acheter de la nourriture pour notre bétail. Ce n'était pas de l'argent prévu pour ça, donc on doit puiser dans le budget pour quelque chose qui n'aurait pas dû être", explique l'agricultrice. En cause: ils devront racheter du foin qu'ils auraient pu récolter sur leur terrain.