Les rues et maisons de Walhain inondées par des coulées de boue: récit d'une nuit orageuse

Les orages diluviens ont touché plusieurs communes du Brabant wallon et du nord de la province de Namur. La commune de Walhain, dans le Brabant wallon, est tout particulièrement impactée. Les pompiers sont toujours mobilisés ce lundi matin pour de nombreuses coulées de boue qui inondent les rues et les maisons.

Hier soir, vers 20 heures, d’importantes averses sont tombées sur la commune de Walhain dans le Brabant wallon. Avec pour conséquence des coulées de boue et de très nombreuses maisons inondées. Entre 20 heures et 22 heures, enviro, 90 litres d'eau sont tombés par mètre carré.



Contacté, le bourgmestre de Walhain, Xavier Dubois, nous explique que "de nombreuses routes sont impraticables" avant d'ajouter : "Je suis moi-même bloqué entre deux voiries et je n'avance plus, car le niveau est assez important". "Ce sont essentiellement des coulées de boue qui alimentent le cours d'eau qui est, actuellement, assez haut, au niveau du cœur de Walhain", précisait-il hier en soirée.

"Suite aux fortes intempéries de ce début de soirée, tous les villages de la commune sont impactés par des inondations et coulées boueuses. À ce stade, plusieurs rues sont impraticables : rue Cruchenère, Grand'Rue, Spêche, Warichet, Culée, Chemin de l'herbe, Route de Walhain, Bourgmestre Gilisquet, Saint-Paul,... Nous invitons l’ensemble de la population à éviter au maximum les déplacements. Les services de secours sont prévenus. Afin que nous puissions intervenir, n'hésitez pas à nous informer de l'état des voiries impraticables", communiquait hier soir la commune sur sa page Facebook.