Des toits arrachés, des "objets qui tournent et qui volent": une violente tornade fait d'importants dégâts à Beauvechain

"On n'a pas eu le temps de réagir", a raconté une victime. "On a vu tous les objets tourner, voler... La toiture, les panneaux solaires, notre roulotte ont été renversés, les arbres à l'arrière arrachés." Selon cet habitant, la tornade a duré environ "20 secondes".

Non loin de lui, Eric, lui aussi victime, témoigne: "Nous étions occupés à souper et on a eu deux bourrasques de vent. Pendant la première bourrasque, il y avait une pluie incroyable. Et à la deuxième bourrasque, on a eu tout vu dans le ciel: des lattes, des morceaux de bois… Et puis c'était fini. Un vent très très violent."

C'est une tornade extraordinaire qu'on n'a pas vu venir

"Cela s'est produit sur une distance entre 50 et 100 mètres. Les services de secours sont sur place et nous avons ouvert un centre de crise à l'administration communale", a expliqué dans la soirée la bourgmestre Carole Ghiot. "C'est une tornade extraordinaire qu'on n'a pas vu venir", poursuit-elle.