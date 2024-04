Près de septante caravanes de gens du voyage sur le parking d'Imagibraine: la situation est intenable pour la direction

La direction de Kinepolis Braine-l'Alleud s'apprête à saisir la justice pour obtenir, le plus rapidement possible, une ordonnance de référé exigeant la fin de l'occupation illégale du parking situé à l'arrière du complexe cinématographique. Depuis dimanche matin, une septantaine de caravanes de gens du voyage se sont installées sur place. La direction a envoyé lundi matin un huissier pour constater cette occupation d'un terrain privé, sans qu'une autorisation préalable n'ait été délivrée. Du côté de la commune de Braine-l'Alleud, vu le statut privé du parking, on n'a guère de moyen d'intervenir à ce stade.

Frédéric David, directeur du cinéma, confirme que le dialogue est cordial avec les représentants de la centaine de personnes qui occupent le parking. Il n'y pas eu de vol d'énergie comme cela se produit parfois, le camp disposant d'un générateur pour fournir l'électricité aux caravanes. Mais la situation ne peut durer, d'autant que le parking occupé sans autorisation est un endroit de regroupement du public en cas de problème au sein du complexe cinématographique. La demande de Kinepolis à la justice sera donc d'ordonner le plus rapidement possible la fin de cette occupation.