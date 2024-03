Abracadabra, le Bois de la Cambre entre féérie et magie ce week-end pour les 24h vélo

Plus de 13.000 jeunes sont attendus ce week-end au Bois de la Cambre à Bruxelles à l'occasion d'une course relais de 24 heures à vélo. Il s'agit de la 38e édition de ce rendez-vous sportif annuel des mouvements de jeunesse belges qui se déroulera cette année sous le thème de la magie et des sortilèges.

Ainsi, ces samedi et dimanche "un sortilège d'une rare puissance enveloppera le Bois de l'Abracadacambre, transformant chaque recoin en un monde magique, abritant des créatures mystiques", annoncent les organisateurs sur le site internet de ce rassemblement qui existe depuis 1985. Des milliers de guides et scouts tenteront de réaliser le plus grand nombre de tours possible lors de cette épreuve relais qui durera 24 heures.

En parallèle de la course, près de 4.000 enfants âgés de 8 à 12 ans (louveteaux et lutins) participeront de leur côté aux cinq heures VTT du Bois de la Cambre.