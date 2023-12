Arrêts de travail aux CPAS de Molenbeek et de Schaerbeek: le personnel craint des pertes d'emploi

Le personnel des CPAS de Molenbeek-Saint-Jean et de Schaerbeek a arrêté le travail mardi pour exprimer ses craintes de pertes d'emploi après l'annonce de la suppression, pour 2024, de 20 millions d'euros de subventions de la Région bruxelloise destinées à la gestion des aides au surcoût énergétique pour le public précarisé.

Ce coup de pouce accordé aux plus fragilisés a été assorti d'un certain nombre d'embauches en conséquence, en particulier dans le CPAS de Molenbeek, une commune confrontée plus que d'autres à la précarité d'une partie de la population.