Bruxelles, une ville sale? Des citoyens s'organisent pour nettoyer et "retrouvent vraiment de tout"

Les dépôts clandestins, un véritable fléau selon cette échevine de la propreté. L'an dernier, la commune a dressé plus de 6.000 procès-verbaux. Une augmentation de 12% et la facture est salée: "Le minimum pour des dépôts clandestins, c'est 500 euros. Si ce sont des déchets de chantier, c'est au moins 1.000 euros", précise Zoubida Jellab.

Des autorités qui sanctionnent et des citoyens qui font le ménage. Ce dimanche après-midi, une vingtaine de personnes de différentes nationalités, munies de sacs-poubelles, ont nettoyé un quartier d'Anderlecht, réputé pour ses dépôts d'immondices en tout genre.

"On a trouvé beaucoup de canettes, beaucoup de plastique", "On sent qu'ils sortent de chez eux et si leur aspirateur ne marche plus, c'est ici qu'il va se retrouver", ou encore "On retrouve vraiment de tout", commentent les participants.

Victor connaît bien le quartier. Ce Bruxellois milite au sein d'une organisation internationale pour la propreté des océans et des grandes villes. Il est persuadé pourtant que la population est conscientisée: "Je pense que de plus en plus de gens ont cette conscience environnementale, cette conscience de devoir recycler, devoir nettoyer, devoir ranger. Je pense que c'est de la paresse dans beaucoup de cas où en fait les gens se disent pourquoi aller déposer ça dans une décharge (…) je vais déposer ça ici, il n'y a personne qui regarde, il n'y a pas une caméra dans le coin."