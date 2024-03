Des coups de feu dans deux communes de Bruxelles jeudi soir: "Tout le quartier fait bloc", indique le bourgmestre de Saint-Gilles

Des coups de feu ont été tirés jeudi soir à Anderlecht et Saint-Gilles, ont indiqué vendredi la zone de police Bruxelles-Midi et le parquet bruxellois. Aucun blessé n'est à déplorer.

"Sur place, les forces de police ont procédé à un contrôle de la zone et ont contacté la personne qui avait effectué le signalement", a expliqué la porte-parole du parquet bruxellois Yasmina Vanoverschelde. "D'après les premières constatations, deux coups de feu ont été tirés. Le contrôle de la zone s'est avéré négatif et aucune trace de sang ou de douille n'a été retrouvée. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident."

Selon le bourgmestre Jean Spinette, on ne peut pas parler de fusillades car les coups de feu auraient "été tirés en l'air". "Le milieu a tendance à se chauffer un petit peu et à vouloir faire peur", dit-il. "Tout le quartier fait bloc. Et l'action conjointe de la police de la zone Midi énerve le milieu et le travail que mènent nos hommes de terrain commence à porter ses fruits. Et les gens du quartier sont soutenants avec les forces de l'ordre."