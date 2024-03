Nouveaux coups de feu à Bruxelles: comment améliorer la sécurité? "Il faut plus de bleu dans les rues", estime la libérale Alexia Bertrand

Partager:

Alexia Bertrand, la secrétaire d’Etat fédérale au Budget, était l’invitée de Bel RTL matin. Au micro de Martin Buxant, l’ex-MR, actuellement membre de l’Open Vld, a évoqué la situation sécuritaire à Bruxelles et les pistes pour l’améliorer. C’est quoi le projet pour Bruxelles ? Il y a eu de nouveaux tirs la nuit dernière à Anderlecht, une femme a été tuée par balle, c'est quoi le projet pour éviter qu'on devienne pire que la Colombie ou le Mexique en termes de violence. Cela fait 7 ou 8 fusillades en quelques semaines.

Vous avez raison et c'est effectivement d'abord accepter de faire le constat. Je pense que certains partis politiques se sont cachés derrière une forme d'angélisme ou n'ont pas voulu voir la réalité bruxelloise. Je pense que nous n'avons, et vous faites le constat, jamais connu une situation pareille à Bruxelles et maintenant on ne peut plus se permettre de regarder ailleurs ou de ne pas réagir. À lire aussi Des coups de feu tirés à Molenbeek dans la nuit de mercredi à jeudi À lire aussi Une femme d'une soixantaine d'années a été tuée par balle dans sa voiture à Anderlecht À lire aussi Fusillades à Bruxelles: est-ce semblable à Anvers ? Vous étiez dans les gouvernements, pourquoi ça changera après 9 juin? Si on parle du gouvernement régional à la région bruxelloise, vous savez que les compétences en matière de sécurité qui existent, elles relèvent du ministre-président.

Mais, le Vld y était, les libéraux flamands… Absolument, et ça a toujours été un point essentiel de notre programme, c'est la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre plus de bleu dans les rues. Je peux vous dire que le ministre de la Justice, Open VLD, a renforcé les effectifs du parquet de Bruxelles et de la police judiciaire fédérale. Il faut faire en sorte que toute une série de délits soient moins souvent classés sans suite. Le ministre de la Justice fait exécuter l'ensemble des peines, y compris les courtes peines. Ce qu'il faut, c'est aussi que le bourgmestre agisse, parce qu'il y a toute une série de compétences qui sont dans les mains des bourgmestres, qui ont la compétence de la police. À lire aussi "La meilleure chose, c'est que cela s'arrête": les fusillades compliquent le travail des associations à Bruxelles À lire aussi Un ex-PTB, un ex-présentateur du journal, une tête de liste pas connue et Alexia Bertrand, quelle est la cohérence de la liste libérale à Bruxelles? Il y a trop de zones de police, trop de communes à Bruxelles?