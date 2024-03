Coups de feu à Molenbeek mercredi soir: une personne a été blessée par les balles

Elle a reçu les premiers soins sur place et a ensuite été transportée par les services de secours vers l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.

Un périmètre d’exclusion judicaire a été installé pour préserver les traces des faits.

Le magistrat de garde du parquet de Bruxelles a été informé des faits et a ordonné les premiers devoirs d’enquête comme une analyse des images des caméras de surveillance et une enquête de voisinage. Un expert balistique et le laboratoire de la police fédérale sont descendus sur les lieux.

L’enquête est en cours pour déterminer les circonstances des faits.