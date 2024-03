Des traces du virus de la rougeole retrouvées dans les eaux usées de Bruxelles-Nord: "Une quinzaine d'infections sont connues"

Des chercheurs du Rega Instituut (KU Leuven) ont découvert des traces du virus de la rougeole dans les eaux usées du nord de Bruxelles. Elke Wollants, patronne du labo de l'institut, insiste jeudi sur l'importance de la vaccination contre cette maladie.

Le Rega Instituut analyse la présence de virus dans les eaux usées depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le virus de la rougeole n'était alors pas testé. Il l'est depuis mi-février, après que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a signalé une augmentation des infections due à une couverture vaccinale trop faible. Aucune trace du virus n'a été retrouvée dans les eaux usées de Louvain et de Bruxelles-Sud, mais trois échantillons venus de Bruxelles-Nord en contenaient. Le séquençage ADN a permis de confirmer qu'il s'agissait bien de traces d'infections, et non de traces d'une vaccination.