Développer l'aéroport de Bruxelles? Ces riverains s'y opposent et réclament trois mesures pour protéger leur bien-être

Dimanche, les associations de riverains représentées et les organisations environnementales se sont rassemblées à la gare de Zaventem, avant de traverser le village à pied et de se diriger, dans le calme, vers l'aéroport. En chemin, les personnes présentes ont scandé des slogans tels que "plus de vols, pas question", "le ciel a une limite" ou encore "les vols de nuit volent nos nuits". Sitôt à l'aéroport, les manifestants ont chanté une version remaniée de "Stille Nacht" en français et en néerlandais.

Nous y interrogeons des participants. "Le problème, c'est qu'on dort mal. On dort mal, mais aussi quand on est sur la terrasse en été, on ne s'entend plus parler. Vous voyez quasiment les roues de ces avions", explique un habitant. "Un bon équilibre entre l'économie, l'écologie, l'emploi et la santé", déclare devant la foule Bertrand Waucquez, de l'Union belge contre les nuisances aériennes. "J'avais besoin de ce soutien, car ce n'est pas seulement le jour, mais aussi la nuit. Je dors depuis des mois avec des bouchons d'oreille", confie une manifestante. "Souvent, quand il fait beau, on a un avion qui atterrit toutes les minutes toute la journée, souvent jusqu'à 00h30, et ça recommence à 5h du matin. On ne peut pas dormir la fenêtre ouverte", explique une autre participante.

Voici leurs principales demandes:

supprimer les vols de nuit entre 23h et 6h du matin,

imposer une zone à faibles émissions dans le ciel, pour que seuls les avions à faibles émissions de CO2 et les moins bruyants puissent atterrir,

plafonner à 220.000 le nombre de vols par an, alors qu'il était de 234.000 avant le Covid.

Le représentant du Bond Beter Leefmilieu -pendant flamand d'Inter Environnement-, Jasper Wouters, a souligné que la volonté de Brussels Airport de continuer à croître se traduirait, en cas de feu vert, par une croissance du fret et du nombre de passagers, mais aussi des émissions d'oxyde d'azote, et du nombre de camions sur les routes.