Il y a 6 mois, le premier centre de jour dédié aux femmes sans-abri ouvrait à Saint-Gilles: il ne désemplit toujours pas

Le premier centre de jour dédié aux femmes sans-abri a ouvert ses portes dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles voici six mois. Depuis septembre, Circé ne désemplit pas et accueille chaque jour entre 80 et 100 femmes, a indiqué à Belga Ariane Dierickx, directrice générale de l'ASBL L'Îlot, qui a ouvert cette infrastructure.

Après six mois d'ouverture, l'association constate que ce centre de jour répond "à un besoin urgent", selon Mme Dierickx, et ne peut accéder à toutes les demandes. L'Îlot aimerait d'ailleurs au moins doubler sa capacité. "Même comme cela, on ne répondra toujours pas à la demande alors qu'on estime qu'il y a au moins 20% de femmes dans la population sans-abri, ce qui représente environ 1.500" personnes, illustre-t-elle.