Incendie impressionnant dans une entreprise de recyclage à Bruxelles: "Une énorme fumée noire visible dans le ciel"

"Je constate une énorme fumée noire dans le ciel", nous écrit-on via le bouton orange Alertez-nous. Un large dégagement de fumée était visible, ce jeudi soir, au nord de Bruxelles. Que s'est-il passé ?

Le porte-parole des pompiers bruxellois nous explique que l'incendie s'est déclaré dans une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets et le recyclage, située sur l'Allée Verte à Bruxelles, le long du canal. Le feu a pris dans un amas de vieilles machines à laver et de vieux boilers, générant un important panache de fumée qui s'est dirigé notamment vers la commune de Schaerbeek et Bruxelles et était visible à des kilomètres à la ronde.