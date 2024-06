Bruxelles: l'incendie dans une entreprise de recyclage de l'Allée verte est sous contrôle

Le feu a pris dans un amas de vieilles machines à laver et de vieux boilers, générant un important panache de fumée qui s'est dirigé notamment vers la commune de Schaerbeek et Bruxelles et était visible à des kilomètres à la ronde. Selon les pompiers, la fumée n'est pas toxique mais il a été demandé aux habitants des environs de garder portes et fenêtres fermées.

Les pompiers ont été prévenus de l'incendie vers 21h10. Plusieurs camions-citernes ont notamment été dépêchés sur place.