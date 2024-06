Des soeurs jumelles se jettent du 5e étage d'un immeuble à Jette, trois enfants assistent au drame

Un drame s'est joué hier, dans la commune bruxelloise de Jette, rue Gaston Biernaux, relate La Capitale. Sous les yeux de trois enfants, un garçon de un an et deux fillettes de 5 et 8 ans, deux sœurs ont tenté de mettre fin à leurs jours. Elles se sont jetées du 5e étage de leur immeuble.

Des voisins ont tenté d'éviter le drame, notamment depuis le balcon voisin, mais sans succès. La première a enjambé la rambarde et s'est jetée dans le vide, rapidement suivie par la deuxième.