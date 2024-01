La circulation toujours bloquée sur le Quai Monnoyer, la navigation sur le canal a repris

À la suite d'un affaissement de chaussée, la circulation a été interrompue jeudi sur le quai Léon Monnoyer, à Bruxelles, et devrait encore le rester pour plusieurs jours. "La situation reste identique jusqu'à nouvel ordre. Le problème mettra du temps à être réglé", indique-t-on vendredi du côté de Bruxelles Mobilité. "Nos équipes et celles du port (de Bruxelles, NDLR) investiguent et préparent des solutions", explique encore la porte-parole de l'organisme bruxellois, Camille Thiry.