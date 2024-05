Coups de feu mortels dans le quartier de Stalingrad: deux suspects sont incarcérés

Un homme, un Alostois de 28 ans, a été abattu d'une balle dans la tête ce dimanche, à 23 heures, dans le quartier Stalingrad, à Bruxelles. Les auteurs des tirs roulaient à scooter au moment de faire feu. Selon la famille de la victime, elle n'aurait pas été ciblée par le tireur mais plutôt une victime collatérale d'une opération punitive. Une information que ne confirme pas le parquet. Sa porte-parole s'exprime via un communiqué: "À ce stade de l'enquête, le parquet de Bruxelles ne peut ni confirmer ni infirmer que la victime mortelle serait une victime accidentelle. Le mobile de l'acte n'a pas non plus été déterminé. Cela fait partie de l'instruction judiciaire en cours."

Trois suspects arrêtés

Cet après-midi, on apprenait qu'un homme et son fils avaient été arrêtés dans le cadre de l'enquête. Le parquet indique que trois suspects ont bien été arrêtés et placés sous mandat d'arrêt par la juge d'instruction, "du chef d'assassinat et tentative d'assassinat, en tant qu'auteur, coauteur ou complice." La chambre du conseil de Bruxelles a confirmé la détention préventive de deux des suspects.