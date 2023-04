La journée internationale des Roms organisée à Bruxelles samedi

Des musiciens issus de plusieurs pays européens seront à l'affiche des concerts organisés dans l'après-midi et en soirée. O'Tcahlaï et le chœur Droga Mleczna, le groupe de musiciens Tzigani, accompagné par la chanteuse bulgare Emilia Kirova, le Taraf Aurel Budisteanu, guidé par la soliste Romanita, et le Taraf de Caliu, anciennement Taraf des "Haïdouks", originaire de Roumanie, avec l'accordéoniste Marius Gorea, se produiront sur scène entre 15h00 et 20h00.

Des stands d'information et de sensibilisation autour du peuple rom et de son histoire seront également installés sur la place.