La police formée chez Infrabel pour prévenir les incidents sur le rail

Cette formation s'articule en trois modules et a pour objectif de mieux faire connaître les éléments de l'infrastructure ferroviaire (passages à niveau, caténaires, voies, signalisation). Le premier expose les règles de sécurité à respecter avant d'intervenir sur ce terrain spécial. Le deuxième aborde, de manière pratique, les techniques d'intervention spécifiques et le troisième, plus théorique, reprend toutes les connaissances liées à l'environnement ferroviaire et du métro (par exemple les noms précis des éléments composant les voies, etc.).

Depuis le mois d'octobre, 400 policiers des chemins de fer ont été formés à la "Infrabel Academy," le campus du rail à Bruxelles. Au total, cinq sessions par petit groupe linguistique (français et néerlandais) sont prévues par an. Des séances de "rafraîchissement" sont également dispensées.