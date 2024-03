La Ville de Bruxelles lance ses premières Journées contre les racismes et l'antisémitisme

Cette première édition s'articule autour du thème "Des mots sur des maux: l'art du langage au service de la lutte antiraciste". "L'accent est mis sur l'impact des mots, parfois utilisés à mauvais escient - comme au travers d'actes répréhensibles de cyberhaine - mais surtout en tant qu'outils émancipatoires puissants, capables de dénoncer toute forme de racisme et de redonner du pouvoir à celles et ceux qui en sont la cible", a expliqué l'échevine bruxelloise de l'Égalité des chances, Lydia Mutyebele.

L'événement s'ouvrira avec une scène de stand-up gratuite organisée mardi soir à la Madeleine, et composée d'humoristes engagés dans la lutte antiraciste. Conférences, tables rondes, spectacles, ateliers, visites guidées et autres concours de slam (gratuits également) rythmeront ensuite le reste de la semaine en abordant diverses thématiques en lien avec le racisme et l'antiracisme.

Dans la continuité de ces Journées, certains policiers de la zone de Bruxelles-Capitale/Ixelles seront formés et sensibilisés à la thématique de l'antisémitisme au cours d'un atelier de deux jours, dispensé en avril par le militant français Jonas Pardo.

En mars 2023, la Ville de Bruxelles a lancé un plan d'action "contre les racismes et l'antisémitisme". "Il était impératif pour nous de le matérialiser en journées spécifiques, afin qu'il soit rendu encore plus visible et accessible à toutes et tous", a conclu Lydia Mutyebele.