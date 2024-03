Le crématorium d'Evere sera fonctionnel début avril

La presse était conviée vendredi à découvrir le second crématorium installé en région bruxelloise, jouxtant le cimetière d'Evere. Les installations présentées sont l'aboutissement d'un projet nourri par l'intercommunale depuis 2006. Le crématorium, fruit d'un investissement de 9 millions --dont 7 fournis par les pouvoirs locaux-- sera fonctionnel début avril, après six ans de travaux.

Le crématorium est équipé au sous-sol de deux fours répondant aux normes en matière énergétique et d'émissions polluantes. Chacun d'eux étant prévu pour effectuer cinq à six actes par journée d'activité. Salles d'attente et de cérémonies destinées à accueillir les familles sont accessibles au rez-de-chaussée.

L'échevin bruxellois Fabian Maingain (Défi), président du conseil d'administration de l'intercommunale de crémation, souligne la nécessité de cette infrastructure. "Ce crématorium répond à un besoin des habitants du nord de Bruxelles qui devaient jusqu'ici traverser toute la ville pour se rendre à Uccle, ou aller en Flandre, à Zemst, pour leurs cérémonies d'adieux".