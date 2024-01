Le nombre de chômeurs en augmentation en décembre à Bruxelles

Fin décembre, la Région de Bruxelles-Capitale comptait 92.053 chercheurs d'emploi, ce qui correspond à une augmentation de 4.978 personnes par rapport à l'année précédente (+5,7%) et à un taux de chômage de 15,2% contre 14,4% l'an dernier, communique mercredi Actiris.

Sur base annuelle, l'organisme régional constate une diminution d'1,3% (-660 personnes) du nombre de chercheurs d'emploi bénéficiaires d'une allocation et une augmentation du nombre de jeunes en stage d'insertion professionnelle (+11,3%, soit 730 personnes).

Le nombre de chercheurs d'emploi de moins de 25 ans est aussi en hausse, de 12% (1.138 personnes) par rapport à il y a un an. Les catégories des 25-49 ans (+6,6%) et des plus de 50 ans (+1,2%) connaissent également une augmentation.

Le service bruxellois de l'emploi a par ailleurs recensé, au cours du mois de décembre, 8.757 entrées dans le chômage (6.923 réinscriptions et 1.834 nouvelles inscriptions) contre 6.639 sorties, soit une augmentation sur une base mensuelle de 2.118 presonnes (+2,4%).