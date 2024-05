Un appartement en feu à Uccle: l'incendie provoqué par une batterie de vélo

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un immeuble à appartements de l'avenue Hippolyte Boulenger à Uccle. Deux personnes ont été victimes de la fumée. Un appartement est, au moins temporairement, inhabitable à la suite de cet incendie. Celui-ci a été provoqué par la surchauffe d'une batterie de vélo électrique, rapportent ce vendredi les pompiers de Bruxelles.

L'appartement est inhabitable

L'incendie dans cet immeuble de deux étages, comprenant six appartements, a été constaté vers 1h20 au rez-de-chaussée. "Tous les habitants de l'immeuble ont été évacués et les deux habitants de l'appartement touché, une mère et son fils majeur, ont été pris en charge sur place par le médecin du Smur car ils ont été légèrement intoxiqués par la fumée", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole du Siamu. "L'appartement est inhabitable et les résidents ont été pris en charge par des proches". Les habitants ont pu rejoindre leur appartement après que ceux-ci ont été ventilés.