Le taux de chômage à 15% à Bruxelles

Entre février 2023 et février 2024, le nombre de chercheurs d'emploi bénéficiaires d'une allocation a baissé de 3,2% alors que le nombre de jeunes en stage d'insertion professionnelle (+9,4%) et le nombre des autres chercheurs d'emploi (+13,3%) ont augmenté.

Le nombre de chômeurs de longue durée a reculé de 2% alors que les personnes en recherche d'emploi depuis 1 à 2 ans sont en augmentation de plus de 20%. Un quart des chômeurs bruxellois sont au moins quinquagénaires et 63% ont entre 25 et 49 ans.