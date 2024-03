Les pompiers de Bruxelles à l'œuvre pendant des heures pour un incendie de garage

L'incendie s'est déclaré vers 15h30 dans le garage situé sous un immeuble d'habitation dans le Clos Hof te Ophem à Anderlecht. À l'arrivée des pompiers, une moto était en feu et le sinistre s'était propagé à un coffret électrique.

"Il n'a pas été nécessaire d'évacuer l'immeuble et il n'y a pas eu de blessés", a déclaré le porte-parole des pompiers. "L'incendie lui-même a été éteint assez rapidement, mais il y avait beaucoup de fumée et il a fallu du temps pour ventiler l'ensemble du garage et vérifier la présence de CO. Pour la ventilation, nous avons fait appel aux pompiers de l'entreprise du constructeur automobile Audi, avec qui nous avons un partenariat. Ils disposent d'un ventilateur particulièrement puissant, que nous avons utilisé pour ce travail. Même avec cet appareil, il a fallu attendre jusqu'à 18h00 pour que nous puissions mener ce travail à bien".