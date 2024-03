Les services de Bruxelles-Propreté impactés par la journée d'actions vendredi

Certains services de Bruxelles-Propreté risquent d'être impactés vendredi par la mobilisation et la manifestation qui feront écho à la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, indique l'organisme mercredi dans un communiqué.

Ainsi, le ramassage des sacs poubelles pourrait potentiellement être perturbé le matin et l'après-midi, selon les artères de la Région, à Haren; pour les déchets verts à Laeken (côté de Wand) et à Neder-Over-Hembeek; à Ixelles, dans quelques rues mitoyennes à Etterbeek; à Koekelberg, Molenbeek, Saint-Josse-Ten-Noode, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre. Le service pourrait également être impacté à Evere en soirée.

Des perturbations seront aussi possibles dans les Recypark de l'Agence mais aussi du côté de la récolte des petits déchets chimiques ménagers, les tournées du Proxy Chimik.