Les statistiques sur les chiens et les chats de la Région bruxelloise ont été dévoilées: voici les noms les plus fréquents

Le chat de type européen, aussi appelé chat de gouttière, est le plus populaire au sein des foyers bruxellois.

Pas moins de 57.241 chats et 88.384 chiens sont enregistrés en Région bruxelloise, selon les chiffres de 2023 des bases de données CatID et DogID, rapporte dimanche le cabinet du ministre du Bien-être animal, Bernard Clerfayt. Le nombre de félins identifiés est ainsi en forte hausse par rapport à l'année précédente (+10.096).

Quels sont les noms les plus donnés?

Uccle, Anderlecht et Schaerbeek sont les communes où le meilleur ami de l'homme est le mieux représenté, avec respectivement, 10.162, 9.652 et 6.470 chiens enregistrés.

Du côté des chiens, le total est stable par rapport à 2022 (-783). Le chihuahua retrouve la place de numéro 1 qu'il occupait depuis 2016 mais qu'il avait dû céder au "bâtard" l'an dernier. Suivent le border collie, le teckel et le spitz allemand, au détriment du labrador retriever.

Concernant les noms les plus attribués, c'est Simba qui se taille la part du lion, arrivant en tête tant du côté des chats que des chiens mâles. Bella et Luna sont globalement les plus populaires pour les femelles.

