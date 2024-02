"Les victimes ne sont plus en danger de mort": le parquet de Bruxelles communique après une nouvelle fusillade cette nuit à Schaerbeek

Le périmètre de sécurité installé durant la nuit a été levé ce dimanche dans la matinée.

La bourgmestre de Schaerbeek réagit

La bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne, nous indique que, pour l'heure, il n'y a pas de confirmation de lien entre les différentes fusillades et le trafic de drogues. "On a connu aussi des coups de feu pour des différends personnels, code d'honneur, mots mal placés... S'il s'avérait et se confirmait que c'est lié au trafic de drogues, il faut malheureusement bien constater qu'à Bruxelles, dans différentes communes comme d'autres villes d'ailleurs, il y a une augmentation de la violence liée au trafic de drogues. On est face à une échelle qui dépasse largement l'échelle locale et même régionale, et je dirais même nationale. C'est un phénomène qu'on constate partout", dit-elle.