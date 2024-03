Lutte contre le trafic de drogues à Bruxelles: voici la carte des quinze "hotspots" validés en Conseil régional de sécurité

L'une des mesures annoncées précédemment était l'identification de "points chauds" ou de zones prioritaires à traiter. Ces zones ont été déterminées par les forces de police et approuvées par les maires. Au total, 15 hotspots sont concernés : chaussée d’Anvers, Matongé, Périmètre Yser, Querelle (Marolles), Versailles à Neder-Over-Heembeek, porte de Hal, Clémenceau, Peterbos, Saint-Antoine (Forest), gare du Midi, gare du Nord, Étangs Noirs, Ribeaucourt, Bonnevie et Paal/Kolom (Molenbeek).

© Infographie RTL info

Les lieux doivent encore être précisés dans les décisions de la police par les autorités locales. "L'intention est de mener des actions à ces endroits en se basant sur trois piliers, à savoir la sécurité, la prévention et la vie de quartier", a déclaré M. Vervoort.

Le Conseil de sécurité a également approuvé des mesures de sécurité pour soutenir le travail des zones de police. Pour l'ensemble de la région, il s'agit de mesures relatives aux feux d'artifice et au gaz hilarant. Dans les hotspots, la vente et la consommation d'alcool sont interdites, des contrôles d'identité systématiques sont autorisés, éventuellement accompagnés de fouilles, et il est possible de confisquer des objets dangereux ou incitant à la consommation de drogues, ainsi que de lutter contre les "drive-in".