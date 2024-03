Manifestation internationale à Bruxelles en marge du Nuclear Energy Summit

Selon l'association "Don't Nuke the Climate", entre 24 et 28 réacteurs nucléaires devraient être raccordés au réseau électrique chaque année pendant 26 ans pour atteindre cette cible. "Un objectif complètement irréaliste", d'après l'organisation.

Différents chefs d'Etat et leaders de l'industrie nucléaire seront présents lors de l'évènement, avec pour but de réfléchir à des moyens de tripler la capacité atomique mondiale, comme il avait été décidé lors de la COP28 à Dubaï en décembre 2023, pour contribuer à atteindre l'objectif de zéro émissions nettes de CO2 d'ici 2050.

"L'énergie nucléaire se situe à l'opposé de la justice sociale et climatique", souligne Marc Alexander, actif au sein de l'association. "Promettre la construction d'un réacteur dans les années à venir ne contribue en rien à réduire les émissions au cours de cette décennie et n'aide pas les personnes qui luttent contre la précarité énergétique. En outre, les menaces de guerre et de catastrophes nucléaires sont toujours aussi intolérables qu'elles l'ont toujours été."

Face à ce constat, près de 500 organisations issues de 65 pays ont signé une déclaration commune, appelant les gouvernements à "ne pas perdre du temps et de l'argent dans un 'conte de fées nucléaire', et à développer des sources sûres d'énergie renouvelable à la place".

Des représentants de Greenpeace, du Bureau européen de l'environnement (BEE), de l'organisation Don't Nuke the Climate, ou encore de l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire seront notamment présents lors de la manifestation jeudi.