Nouveaux coups de feu entendus cette nuit à Laeken: une personne est décédée

De nouveaux coups de feu ont été entendus à la rue Steyls, entre Laeken et Jette, cette nuit. La police s'est immédiatement rendue sur place et a trouvé une personne gravement blessée au sol. Les secouristes n'ont rien su faire.

Vous avez été plusieurs à nous avertir via le bouton orange Alertez-nous que de nouveaux coups de feu ont été entendus cette nuit à la rue Steyls, entre Jette et Laeken, en région bruxelloise. "Nos services sont appelés avant minuit pour des coups de feu", nous confirme la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles.

"Une fusillade a eu lieu dans la Rue Steyls. Plusieurs détonations ont été entendues. Apparemment, un individu aurait été mortellement touché par les tirs", nous écrit Azzedine, via le bouton orange Alertez-nous. "Une Fusillade avec un mort dans la Rue Steyls dans la commune de Laeken", envoie Saloua quelques minutes plus tard. "Grosse présence de police dans la rue Steyls (Laeken), il y a eu des coups de feux. Impossible de passer, meme a pied, y compris pour ceux qui habitent la rue", a-t-on encore reçu de Benjamin un peu après.

Des patrouilles sont rapidement envoyées sur place. "A notre arrivée, une équipe des unités spéciales (BAA) trouve une personne gravement blessée sur place. Comme ils ne sentent plus de battements de cœur, ils commencent immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée du SMUR. Malheureusement, la victime décède sur place", ajoute la porte-parole.

Les suspects ont pris la fuite et ne sont plus sur place. Un périmètre est mis en place et une enquête est en cours. "Nous avons renforcé la présence dans le quartier pour rassurer la population", Ilse Van de keere.

Le parquet indique qu'il donnera plus de renseignements dans la journée.