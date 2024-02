Quelque 300 voitures Coccinelle pour la Love Bugs Parade au Cinquantenaire

Cocinelle, Beetle et Combi Volkswagen ont pris place dimanche matin devant Autoworld, le musée de l'automobile, au Cinquantenaire à Bruxelles. Au total, ce sont quelque 300 véhicules de ces trois modèles mythiques, anciens et récents, qui étaient stationnés devant le musée, ce qui a permis aux amateurs de belles voitures de venir les admirer de près. Les voitures viennent de Belgique mais aussi de France, du Grand-Duché de Luxembourg et des Pays-Bas.

Ce rassemblement de bolides, suivi d'un rallye dans Bruxelles et le Brabant qui a démarré à 14h00, a lieu chaque année au moment de la Saint-Valentin. Son nom, "Love Bugs Parade" est un clin d'œil à "Herbie, the love Bug", en français "Herbie, un amour de Coccinelle", série télévisée sortie en 1982, dans laquelle la voiture Coccinelle est la vedette.