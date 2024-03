Sept établissements touristiques bruxellois obtiennent le label de durabilité Green Key

Sept établissements touristiques bruxellois ont obtenu mardi le label de durabilité Green Key, également connu sous l'appellation Clef verte. La cérémonie s'est déroulée au Brussels Marriott Hotel Grand Place, l'un des lauréats, en compagnie du ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort, et du CEO de l'agence régionale du tourisme visit.brussels, Patrick Bontinck.

Outre le Brussels Marriott Hotel Grand Place, le Louise Hotel Brussels, le Motel One Brussels, le Novotel Brussels Midi Station, le Sofitel Brussels Europe et le 9Hotel Sablon se sont vus accorder l'écolabel durant la cérémonie. La Maison de la Région bruxelloise, dénommée Bip Meeting Center, a également rejoint la liste des établissements engagés.

"Le label Green Key est exigeant et qualitatif et apporte une réelle plus-value à la destination, à son attractivité touristique et contribue à renforcer l'image de la Région en tant que destination durable", s'est enthousiasmé M. Bontinck. "Nous avons encore du travail, car notre objectif est que 50% des établissements soient labellisés, mais nous sommes sur la bonne voie."