Six mois après son ouverture, le centre bruxellois pour femmes sans-abri ne désemplit pas

Le premier centre de jour dédié aux femmes sans-abri a ouvert ses portes dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles voici six mois. Depuis septembre, Circé ne désemplit pas et accueille chaque jour entre 80 et 100 femmes, a indiqué à Belga Ariane Dierickx, directrice générale de l'ASBL L'Îlot, qui a ouvert cette infrastructure.