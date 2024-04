Travaux au carrefour Léonard: la bretelle de sortie à Auderghem vers Waterloo fermée jusqu'à 16h, quelle est la situation?

La bretelle de sortie de l'autoroute à Auderghem vers Waterloo est fermée depuis 6h ce matin. Elle sera rouverte à partir de 16h jusqu'à demain 6h ce mardi et ce mercredi avant d'être fermée sur le long terme à partir du jeudi. Jusqu'au mois d'octobre normalement.

Quelle situation à 13h?

La circulation est assez fluide depuis ce matin. Il n'y a pas vraiment d'embarras de circulation à cet endroit étant donné que les automobilistes doivent simplement poursuivre leur route sur lE411. Il pourrait, par contre, y avoir des répercussions sur les routes adjacentes.

Une réunion entre l'Agence des routes, Bruxelles Mobilité, le SPW Mobilité et les communes concernées devrait avoir lieu aujourd'hui. Le but serait de trouver et de proposer des mesures d'accompagnement supplémentaires.