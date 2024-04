Un appel aux bénévoles pour soutenir les repair cafés de Bruxelles et de Wallonie

Le réseau belge Repair Together lance une campagne de recrutement pour les bénévoles désireux de rejoindre les repair cafés situés en Wallonie et à Bruxelles. Ces initiatives locales, qui proposent des ateliers où l'on apprend à réparer ses objets défectueux, notamment pour lutter contre le gaspillage, se multiplient en Belgique. De mars à décembre prochain, cet appel aux bénévoles entend encourager les citoyens à s'engager dans un tel lieu près de chez eux.

Qu'il s'agisse d'apprendre à réparer des appareils électroménagers, des vêtements, du matériel informatique, des vélos, des bijoux ou qu'il soit question de prêter une main d'un point de vue logistique… "Tous les repair cafés sont régulièrement à la recherche de bénévoles", explique l'association, qui représente plus de 200 de ces lieux actifs dans la capitale et en Wallonie.

"Apprendre à réparer ensemble plutôt que de jeter, c'est le but de ces lieux de vie appelés repair cafés", souligne l'ASBL. Rejoindre l'une de ces équipes, c'est ainsi "contribuer à son niveau - selon ses compétences et ses aspirations - à une initiative porteuse de sens, le tout dans une ambiance conviviale", abonde Repair Together.