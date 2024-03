Un divertissement d'un nouveau genre ouvre ses portes à Bruxelles le 13 avril

Ours, tigre, renard, quel est l'animal qui correspond au mieux à votre personnalité profonde? C'est à cette réponse que promet de répondre une nouvelle expérience à vivre au coeur de Bruxelles: Moir pour Museum of infinite realities. Il ouvrira ses portes au public le 13 avril prochain.

Le Moir est le résultat du partenariat entre Cinimod Studio et Everland. La première entreprise est spécialisée dans la narration par l'image, comme le mapping ou les holographes notamment. La seconde est dédiée à l'immobilier et compte un parc important dans la capitale belge.

Durant une bonne heure, les visiteurs seront amenés à prendre successivement possession des différents espaces de l'immersion. Les diverses technologies mises en place analyseront les choix et comportements des participants au fil des sept espaces que compte le Moir en se basant sur les travaux de recherche de la professeure en psychologie Martha Newson (Oxford). Il faudra se dévoiler un minimum, faire des choix et se laisser porter pour "explorer son réel soi". C'est le thème de cette première expérience du Moir. Ce dernier n'est pas éphémère, mais il proposera par la suite d'autres sujets.

C'est notamment pour cette raison que Bruxelles est la première ville au monde à accueillir le concept. Paris, Berlin et Londres suivront d'ici le mois d'août 2025 avant peut-être, c'est en discussions, Rome, New York et Dubaï.

Le "parcours initiatique" est accessible en français et en anglais, pour toutes personnes de plus de 10 ans. L'espace est conçu pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite. Les néerlandophones devront quant à eux encore attendre quelques semaines pour vivre pleinement le Moir dans leur langue.