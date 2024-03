Un nouveau parcours pour la 19e édition du Brussels Airport Marathon le 3 novembre

La 19e édition du Brussels Airport Marathon & Half Marathon se tiendra le dimanche 3 novembre prochain, ont annoncé jeudi les organisateurs dans un communiqué. Les sportifs auront l'occasion de fouler un nouveau parcours, avec une arrivée dans le centre de Bruxelles. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes.

La deuxième partie du parcours comporte, elle aussi, quelques nouveautés. Les sportifs prendront la direction du parc du Cinquantenaire, via le boulevard Lambermont. Le parcours exact et la localisation de la ligne d'arrivée seront annoncés le 3 juin.

Comme lors de la précédente édition, l'épreuve sportive s'élancera de la place de Brouckère. Après une boucle dans le centre-ville pour l'ensemble des coureurs, les marathoniens, eux, s'engouffreront dans le tunnel Annie Cordy avant de s'attaquer aux poumons verts de Bruxelles et de ses environs, est-il précisé dans le communiqué. Les deux parcours se rejoindront sur le plateau du Heysel.

Outre les traditionnelles distances du marathon et semi-marathon, une course rapide de sept kilomètres et une épreuve réservée aux enfants seront organisées.

"Cette année encore, le Brussels Airport Marathon propose un parcours unique, où le centre de Bruxelles appartiendra quelque temps aux coureurs", s'est réjoui le CEO de Brussels Airport, Arnaud Feist. "Avec les différentes distances, c'est un événement auquel tout le monde peut participer, ou que l'on peut soutenir pour profiter de l'ambiance."

Le Brussels Airport Marathon & Half Marathon se voit en outre attribuer une nouvelle date. "En raison des nombreux événements de cet automne, dont la visite papale, la date du 3 novembre a été choisie en concertation avec les autorités."