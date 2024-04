Une recette unique pour un lieu exceptionnel: les Serres royales de Laeken ouvrent bientôt leurs portes au public

Pour que tout soit prêt à temps, une quinzaine de jardiniers travaillent d'arrache-pied aux derniers préparatifs. Pour Axelle, l'une des petites mains des Serres Royales, tout a commencé par une histoire d'amour pour les plantes : "Mon chéri m'a emmenée à visiter, parce qu'il savait que c'est ma passion, les plantes, et je suis tombée amoureuse. Et je me suis dit, c'est ici que je veux travailler, je ne veux pas travailler ailleurs."

La recette pour rendre ce lieu si unique est faite de plusieurs ingrédients qui se sont étalés au fil du temps. Des serres "en art nouveau dans lesquelles on a mis des plantes exceptionnelles et en plus, on a mis des touches de couleurs avec des fleurs qui sont produites dans nos serres de cultures", détaille XXX.

Les 140 000 personnes attendues pur cette édition auront l'occasion d'admirer le travail d'Axelle et de ses collègues du 26 avril au 20 mai. Avis aux amateurs, la billetterie ouvre ce jeudi 11 avril.